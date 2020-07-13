Новейший смартфон Samsung с батареей на 5000 мАч упал в цене на четверть

Сегодня, 13:14

Анна Лисова

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Новейший смартфон Samsung с батареей на 5000 мАч упал в цене на четверть
Samsung Galaxy A21s

Снижение цен на новый Samsung Galaxy A21s стало приятной неожиданностью для многих покупателей. Смартфоны популярного южнокорейского бренда часто фигурируют в различных акциях, но зачастую цены на новинки держатся на уровне старта продаж не менее полугода. Новый Samsung Galaxy A21s стал приятным исключением. Сейчас площадка «Ти-Молл» проводит очередную акцию, которая позволяет приобрести этот гаджет по цене, которая ниже стартовой на 25%, передает Dgl.ru.

Рекомендованная цена Samsung Galaxy A21s составляет 15 990 рублей. Но сейчас этот новейший смартфон, который получил батарею на 5000 мАч, можно приобрести лишь за 11 492 рублей. То есть, его ценник упал почти на 4 500 рублей. В своей ценовой категории Samsung Galaxy A21s – один из лучших. У этого смартфона огромный дисплей на 6,5 дюйма, аккумулятор на 5 тыс. мАч, который поддерживает 15-ваттную быструю зарядку. К тому же он получил основную камеру с четырьмя датчиками, главный модуль которой на 48 мегапикселей.

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