Компания Xiaomi запатентовала смартфон с двумя дисплеями и огромной камерой

Корейская компания Xiaomi получила патент на смартфон с огромной камерой и двумя экранами.

Его впервые показали на качественных изображениях, пишет портал ixbt.com . Патентные изображения были размещены в базе данных Китайского национального управления интеллектуальной собственности.

Особенность этого гаджета в том, что его камера получит 12-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой зум. Но при этом она будет выполнена единым модулем, без дополнительных датчиков.

Патентные изображения использовали специалисты ресурса Letsgodigital, чтобы создать рендер этого смартфона. И дизайн действительно получился необычным.

На лицевой части смартфона расположен огромный дисплей, который идет изгибом на заднюю панель. На устройстве нет кнопок по бокам и вырезов под фронтальную камеру. Впрочем, необходимости в фронтальной камере на этом устройстве нет, ведь сзади оно оснащено еще одним большим экраном, непосредственно под камерой. Этот экран можно будет использовать при создании селфи.

Камера может стать главной изюминкой этого смартфона, если он поступит в продажу. Она имеет один модуль, но при этом разработчики уверены, что эта камера будет лучше популярных сейчас камер, которые состоят из нескольких модулей.

На верхней части корпуса находятся кнопка включения/выключения смартфона и микрофон. Внизу предусмотрено место для динамика и разъема USB-C.