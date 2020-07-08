Компания Xiaomi запатентовала смартфон с двумя дисплеями и огромной камерой

Сегодня, 09:28

Анна Лисова

0

Image 16+
Компания Xiaomi запатентовала смартфон с двумя дисплеями и огромной камерой

Корейская компания Xiaomi получила патент на смартфон с огромной камерой и двумя экранами. 

Его впервые показали на качественных изображениях, пишет портал ixbt.com. Патентные изображения были размещены в базе данных Китайского национального управления интеллектуальной собственности.

Особенность этого гаджета в том, что его камера получит 12-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой зум. Но при этом она будет выполнена единым модулем, без дополнительных датчиков. 

Патентные изображения использовали специалисты ресурса Letsgodigital, чтобы создать рендер этого смартфона. И дизайн действительно получился необычным. 

На лицевой части смартфона расположен огромный дисплей, который идет изгибом на заднюю панель. На устройстве нет кнопок по бокам и вырезов под фронтальную камеру. Впрочем, необходимости в фронтальной камере на этом устройстве нет, ведь сзади оно оснащено еще одним большим экраном, непосредственно под камерой. Этот экран можно будет использовать при создании селфи.

Камера может стать главной изюминкой этого смартфона, если он поступит в продажу. Она имеет один модуль, но при этом разработчики уверены, что эта камера будет лучше популярных сейчас камер, которые состоят из нескольких модулей. 

На верхней части корпуса находятся кнопка включения/выключения смартфона и микрофон. Внизу предусмотрено место для динамика и разъема USB-C. 

 

 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Samsung вслед за Apple может убрать зарядку из комплектации смартфонов

8-07-2020, 20:02

Цена беспроводных наушников AirPods 3 не превысит AirPods Pro

7-07-2020, 16:57

Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем

7-07-2020, 13:03

Раскрыт метод слежки соцсетей за пользователями

5-07-2020, 21:16

Пять новых функций запускает WhatsApp

3-07-2020, 16:56

В Японии создан робот для уничтожения коронавируса

29-06-2020, 13:34

Названы игры на Android с опасным «рекламным» трояном

25-06-2020, 19:12

Экраны ряда флагманских моделей смартфонов Samsung позеленели

25-06-2020, 13:23

Эксперт объяснил, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне

24-06-2020, 11:27

Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS

19-06-2020, 11:24

В сеть попали откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств

16-06-2020, 17:11

Вышла публичная бета-версия ОС Android 11

11-06-2020, 13:27

Приложение Google Maps приспособили к Covid-19

9-06-2020, 09:09

Названы самые популярные в России смартфоны

8-06-2020, 12:18

Эксперт оценил необходимость установки на смартфон антивируса

7-06-2020, 17:12

«Яндекс» составил топ самых популярных новых слов за последнее десятилетие

7-06-2020, 07:29

Перечислены способы увеличить время работы смартфона без зарядки

3-06-2020, 11:46

Пользователей WhatsApp предостерегли о новой схеме мошенничества

3-06-2020, 08:45

Apple выпустила обновления iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1

2-06-2020, 12:35

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

2-06-2020, 11:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров