Samsung вслед за Apple может убрать зарядку из комплектации смартфонов

Сегодня, 20:02

Ольга Громова

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Samsung вслед за Apple может убрать зарядку из комплектации смартфонов

Компания Samsung может последовать дурному примеру своего конкурента - американской корпорации Apple - и также убрать зарядку из комплектации смартфонов. По крайней мере, такая возможность сейчас обсуждается. Если руководство из Южной Кореи примет положительное решение на этот счет, то первые смартфоны Samsung без зарядок начнут продавать уже вначале 2021 года.

Недавно СМИ со ссылкой на информацию инсайдеров сообщили, что Apple пока единственная компания, которая выпускает зарядные устройства с нестандартным разъемом (USB-C), намерена не комплектовать ими свои новые модели смартфонов.

Предполагается, что такой шаг позволит сделать немного дешевле сами устройства, а также подстегнет спрос на аксессуары, в том числе на беспроводные наушники.

Samsung, похоже, решил перенять эту идею. Как сообщило сразу несколько источников, поначалу компания может лишить зарядок только флагманские модели. Бюджетники будут комплектоваться ЗУ до последнего.

Исключение стандартного зарядного устройства из комплекта поставки даже половины из них поможет компании существенно сэкономить, ведь ежегодно она реализует огромное количество мобильных устройств.

Counterpoint Technology Market Research ранее сообщила, что в мае компания Samsung заняла второе место по объему продаж смартфонов на мировом рынке, уступив лишь китайскому технологическому гиганту Huawei. 

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