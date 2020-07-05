Цена беспроводных наушников AirPods 3 не превысит AirPods Pro

Аналитик Го Минджи поделился с общественностью некоторыми секретами будущей беспроводной гарнитуры AirPods 3, которые в скором времени начнет продавать компания Apple. По словам аналитика эти беспроводные наушники будут иметь схожие решения с гарнитурой AirPods Pro, правда будет заметно различие в дизайне, да и цена на новый вариант планируется невысокой.

По словам специалиста, промышленное производство AirPods 3 может начаться уже в первой половине будущего года. В то же время будут сняты с производства наушники AirPods 2. Ожидается, что новинка будет производиться очень крупными партиями, чтобы иметь возможность составить реальную конкуренцию другим фирмам, производящим аналогичные товары.

Несколько ранее в мировой паутине появились сведения, что в комплектации iPhone 12 может появиться гарнитура, принадлежащая к линейке AirPods. Как полагают специалисты, появление на рынке нового айфона поможет поднять уровень продаж беспроводных наушников примерно на 30%.