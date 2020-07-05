Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем

Сегодня, 13:03

Анна Лисова

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Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Первые живые фотографии будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra появились в Сети. Ранее южнокорейская компания публиковала только тизерные изображения Samsung Galaxy Note 20 Ultra, передает ixbt.com. Samsung Galaxy Note 20 Ultra получил большой экран с узкими рамками. Это не стало неожиданностью, поскольку так выглядят сейчас фактические все флагманы от ведущих брендов.

Одинарная фронтальная камера на Samsung Galaxy Note 20 Ultra врезана в дисплей. Основная камера получила сразу 4 датчика. Основной датчик камеры будет на 108 Мп. Но, по слухам, решено использовать 50-кратный а не 100-кратный цифровой зум. Также из опубликованных фото стало понятно, что гаджет будет выпускаться со стилусом. Его решили расположить слева от порта USB-C, а не справа, как у Note10 и Note9.

Из неофициального источника в Сеть попала информация, что Samsung Galaxy Note 20 Ultra будет работать на Android 10 с установленной поверх оболочкой Samsung One UI 2.5. Официальная презентация линейки Samsung Galaxy Note 20, предположительно, может состояться 5 августа. Также в рамках мероприятия Galaxy Unpacked запланирован анонс гибкого смартфона Galaxy Z Flip 5G и новых умных часов.

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