Пять новых функций запускает WhatsApp

Разработчики WhatsApp уже давно не радовали пользователей нововведениями, которые улучшат пользование мессенджером. И вот теперь, как следует из информации на официальном сайте мессенджера, через несколько недель станут доступны сразу несколько новых функций - если точнее, то целых пять.

У пользователей этого популярного приложения появится возможность обмениваться анимированными стикерами - о подобном нововведении многие мечтали и просили уже давно. Кроме того, программа начнет поддерживать QR-коды. Это значительно упростит процесс добавления знакомых в собственные контакты. В веб-версии WhatsApp, наконец, появится долгожданная темная тема.

К тому же, во время осуществления групповых звонков пользователь теперь сможет развернуть картинку с одним из собеседников на весь экран. Добавлены значки видеозвонков в групповые чаты из 8 либо менее участников, чтобы можно было запустить видеозвонок одним нажатием. Еще одно нововведение порадует владельцев устройств, которые работают на KaiOS. Они смогут делиться обновлениями, которые спустя сутки будут исчезать.