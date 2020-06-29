Пять новых функций запускает WhatsApp

Сегодня, 16:56

Ольга Громова

0

Image 16+
Пять новых функций запускает WhatsApp
WhatsApp

Разработчики WhatsApp уже давно не радовали пользователей нововведениями, которые улучшат пользование мессенджером. И вот теперь, как следует из информации на официальном сайте мессенджера, через несколько недель станут доступны сразу несколько новых функций - если точнее, то целых пять.

У пользователей этого популярного приложения появится возможность обмениваться анимированными стикерами - о подобном нововведении многие мечтали и просили уже давно. Кроме того, программа начнет поддерживать QR-коды. Это значительно упростит процесс добавления знакомых в собственные контакты. В веб-версии WhatsApp, наконец, появится долгожданная темная тема.

К тому же, во время осуществления групповых звонков пользователь теперь сможет развернуть картинку с одним из собеседников на весь экран. Добавлены значки видеозвонков в групповые чаты из 8 либо менее участников, чтобы можно было запустить видеозвонок одним нажатием. Еще одно нововведение порадует владельцев устройств, которые работают на KaiOS. Они смогут делиться обновлениями, которые спустя сутки будут исчезать.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Японии создан робот для уничтожения коронавируса

29-06-2020, 13:34

Названы игры на Android с опасным «рекламным» трояном

25-06-2020, 19:12

Экраны ряда флагманских моделей смартфонов Samsung позеленели

25-06-2020, 13:23

Эксперт объяснил, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне

24-06-2020, 11:27

Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS

19-06-2020, 11:24

В сеть попали откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств

16-06-2020, 17:11

Вышла публичная бета-версия ОС Android 11

11-06-2020, 13:27

Приложение Google Maps приспособили к Covid-19

9-06-2020, 09:09

Названы самые популярные в России смартфоны

8-06-2020, 12:18

Эксперт оценил необходимость установки на смартфон антивируса

7-06-2020, 17:12

«Яндекс» составил топ самых популярных новых слов за последнее десятилетие

7-06-2020, 07:29

Перечислены способы увеличить время работы смартфона без зарядки

3-06-2020, 11:46

Пользователей WhatsApp предостерегли о новой схеме мошенничества

3-06-2020, 08:45

Apple выпустила обновления iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1

2-06-2020, 12:35

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

2-06-2020, 11:43

Обычная картинка из интернета убила смартфоны Samsung

1-06-2020, 13:41

Huawei нашла замену YouTube на своих смартфонов

29-05-2020, 09:27

В России стартовали продажи нового смартфона Nokia 5.3

28-05-2020, 20:14

Компания Xiaomi готовит новый 5G-смартфон экраном с частотой обновления 144 Гц

28-05-2020, 09:21

Компания Xiaomi подключит к компьютеру мозг человека

28-05-2020, 08:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров