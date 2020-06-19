В Японии создан робот для уничтожения коронавируса

Сегодня, 13:34

Анна Морозова

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В Японии создан робот для уничтожения коронавируса
Робот UV Buster

Сотрудниками компании японской Farmroid был смоделирован робот, который может уничтожать различные инфекционные агенты, в том числе, коронавирус, в помещении при помощи ультрафиолета. Отмечается, что робота UV Buster уже протестировали в медучреждении в Японии. В процессе исследования конструкторы обнаружили, что UV Buster способен нейтрализовать вирусы гриппа за 2,5 секунды. Машина производит обработку участков с расстояния в 10 сантиметров. При этом не уточняется, за какой промежуток времени робот ликвидирует коронавирус.

Новый медицинский аппарат должен поступить в продажу уже со следующего месяца. Планируется использование робота в воздушных гаванях, офисных зданиях и медицинских учреждениях. UV Buster поможет предотвратить вторую волну коронавирусной инфекции. При этом, производитель предостерегает, что аппарат может повреждать сетчатку глаза, если будет находиться в работающем состоянии на расстоянии 10 см и меньше к человеку.

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