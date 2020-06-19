Экраны ряда флагманских моделей смартфонов Samsung позеленели

Владельцы смартфонов Samsung серии Galaxy жалуются на то, что экраны гаджетов начали подсвечиваться зеленым. Об этом пишет портал iXBT.com. Жалобы на «позеленевшие» смартфоны появились на форумах компании, а также в социальных сетях. Большинство из них поступает от пользователей из США, Европы и Индии. Проблема возникла на моделях Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, а также аппаратах серии Galaxy S9 и Galaxy Note 10 Lite.

Большинство пользователей, которые пишут о данной проблеме, отмечают, что экраны устройств позеленели после того как было установлено очередное обновление системы. Пользователи рассказали, что зеленое свечение появляется на дисплее, когда яркость экрана установлена на минимальном уровне.

Стоит отметить, что эта проблема не носит массовый характер. В компании Samsung сообщили, что знают, как решить эту проблему и уже в ближайшее время выйдет обновление, которое ее устранит.