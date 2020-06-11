В сеть попали откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств

В конце мая эксперты по безопасности компании vpnMentor Ноам Ротем и Ран Локар, обнаружили на серверах Amazon Web Services архив с 845 Гбайт данных пользователей сайтов знакомств. Речь идет о более 20 миллионов файлов с различной информацией о более чем 100 тысячах пользователей.

Среди пострадавших оказались пользователи сервисов 3somes, Cougary, Gay Daddy Bear, Xpal, BBW Dating, Casualx, SugarD, Herpes Dating и GHunt. В сеть слили данные деликатного характера - откровенные фотографии, переписки, аудиозаписи, адрес электронной почты, имена и дни рождения. Хакеры могли использовать эти данные для шантажа или публикации данных в открытом доступе со злым умыслом. Но успел ли кто-то скачать эти сведения, неизвестно. Как считают эксперты, причиной утечки стала ошибка разработчиков, а не проблемы с серверами Amazon, пишет 3DNews .

Специалисты компании «Яндекс» полагают, что избежать того, что информация с сайтов знакомств окажется в руках мошенников, невозможно. Поэтому они советуют для таких сервисов использовать вымышленные имена.