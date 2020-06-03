Названы самые популярные в России смартфоны

Бренд Samsung признан лидером среди абонентов операторов МТС и «Мегафон». Доля устройств южнокорейской компании, зарегистрированных в сети МТС составляет 20% и 25% – в сети «Мегафон». Huawei с брендом Honor с долями 14% и 16% среди абонентов МТС и «Мегафон» находится на втором месте. Третья строчка у бренда Apple с 11,1% в сети МТС и 13% в сети «Мегафон». Четвертую и пятую позиции заняли Xiaomi (11% абонентов МТС и 12% абонентов «Мегафон») и Nokia 96,5% и 9% соответственно.

Судя по анализу «Связного», в первом квартале текущего года среди пользователей были особо популярны Honor 8A, Samsung Galaxy A10, Honor 10i,пишет Ведомости . 12 лет назад самым популярным брендом, выпускающим смартфоны в России была компания Nokia. Вторым по востребованности у россиян устройством был Samsung. В том же списке числятся Sony Ericsson, Motorola и Siemens.