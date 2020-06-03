«Яндекс» составил топ самых популярных новых слов за последнее десятилетие

Сегодня, 6 июня, в стране отмечают День русского языка. По случаю праздника компания «Яндекс» назвала новые слова, которые появились в обиходе жителей страны за последние десять лет.

Топ формировался на основе поисковых запросов. В частности, команда «Яндекса» учитывала, значение каких слов жители РФ искали за эти годы. В рейтинг по этим критериям попали слова, которые так или иначе связаны либо с соцсетями, либо с модными трендами.

К примеру, топ-3 слова нынешнего года - «ауф», «локдаун» и «падра». В минувшем году россияне желали знать, что такое «вислово», «фудпорн», «бумер». А в 2018 году, как пишет «Яндекс» на своей страничке в социальной сети ВК, людей интересовали такие довольно новые слова, как «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс».

Кроме того, немало было и таких, которые не знали, что значат такие слова, как «хайп», «спиннер», «вейперы», «брексит», «ретвитнуть» и «лойс».

Может сейчас это звучит странно, но в 2014 году, как пишет компания, многие интересовались даже значением слова «селфи». Не все автолюбители или потенциальные владельцы авто понимали, что такое «лифтбек», и вбивали слово в поиск.