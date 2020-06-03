Составлен список смартфонов, которые получат Android 11

Сегодня, 15:01

Анна Лисова

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Составлен список смартфонов, которые получат Android 11
Android 11

Беспорядки в США, спровоцированные гибелью от рук полицейского американца Джорджа Флойда, стали причиной того, что публичное бета-тестирование Android 11 отменено. Ранее планировалось, что релиз Android 11 состоится 3 июня, а его новую дату еще не назвали. Несмотря на такую невнятную ситуацию, в Сети появились предположения касательно того, какие именно смартфоны получат обновления.

На портале PocketNow был размещен список смартфонов, которые, возможно, получат сразу же после релиза обновление Android 11. В список вошли смартфоны от Google, Samsung, Nikia, Xiaomi, Redmi, Asus, Huawei, Honor, и ряд других производителей. Всего в списке более 100 моделей. Но, как отметил источник, к моменту релиза этот список может существенно измениться, поскольку информация все же не имеет официального подтверждения.

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