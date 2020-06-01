Перечислены способы увеличить время работы смартфона без зарядки

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал о том, что необходимо сделать, чтобы увеличить время работы смартфона, если нет возможности дополнительно подзарядить гаджет, сообщает агентство «Прайм ». Он подчеркнул, что практически всегда, независимо от модели смартфона, можно увеличить время работы на одной зарядке.

Для этого необходимо удалить все приложения, которые не используются, поскольку они все равно время от времени выходят в интернет, либо отправляют отчеты, либо запрашивают обновления и т.п. Удалив такие приложения, время работы батареи может после этого увеличиться до 10%. Также стоит ограничить работу всех приложений в фоновом режиме. Так можно будет увеличить работу телефона без подзарядки на 20-30%.

А выключив дополнительные системные сервисы, такие как NFS, GPSГлонасс, bluetooth и wi-fi, уменьшив яркость дисплея и отключив передачу мобильных данных можно сэкономить до 50% заряда. Еще больше увеличить работу смартфона на одном заряде можно, если включить режим энергосбережения.

Стоит учитывать, что к установке обновлений для смартфонов следует относиться очень внимательно. Нередко они приводят к большему потреблению энергии для телефонов старых моделей. Поэтому не стоит спешить ставить все обновления, которые предлагаются пользователю. Эксперт отмечает, что соблюдая эти рекомендации, можно добиться того, что на одном заряде смартфон будет работать в 2-3 раза дольше.