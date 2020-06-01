Пользователей WhatsApp предостерегли о новой схеме мошенничества

Сегодня, 08:45

Ольга Громова

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Пользователей WhatsApp предостерегли о новой схеме мошенничества

С новой схемой мошенничества столкнулись или могут еще столкнуться пользователи WhatsApp. При ее реализации злоумышленники могут даже украсть аккаунт. О ней на своих страницах предупреждает Forbes.В публикации говорится, что кибермошенники начали массово подделывать сообщения от сервиса WhatsApp, где запрашивается код и SMS-подтверждение.

Ранее злоумышленники подобный способ взлома уже использовали. Однако тогда они подделывали сообщения знакомых или друзей своей жертвы и просили перекинуть им код, поскольку получить его через SMS будто бы проблематично. Но в реальности дела обстояли так, что преступник запрашивал доступ к учетной записи человека, а код, который он получил таким способом, позволял ему завладеть аккаунтом. Однако ранее сообщения от друзей с такими просьбами многим казались подозрительными. Люди догадывались, что это проделки кибер-аферистов.

Мошенники сделали выводы и принялись подделывать конкретно сообщения от WhatsApp. И распознать их в этом случае почти нереально. Однако способ защититься все же есть - специалисты по безопасности настоятельно советуют установить дополнительный пароль для двухфакторной идентификации в приложении.

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