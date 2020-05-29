Apple выпустила обновления iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1

Американская корпорация Apple выпустила обновления, которыми решаются проблемы безопасности на устройствах iPhone, iPad и iPod touch. Апдейты вышли очень быстро, всего через несколько дней после массового джейлбрейка для устройств на iOS 13.5, реализованного хакерами из команды Unc0ver.

Выпущенный джейлбрейк никоим образом не влияет и не вмешивается в работу фирменных «яблочных» программ. В компании утверждают, что при этом он на системе безопасности сказывается. В частности, позволяет устанавливать приложения бесплатно, в том числе из AltStore и Cydia.

Выпущенные апдейты возможность джейлбрейка закрывают. Весят они всего 76,7 Мб. Для того, чтобы установить новую версию ОС, пользователю надо перейти в «настройки», а оттуда проделать следующий путь: «основные» > «обновление ПО» > «загрузить и установить». Апдейт также можно установить через iTunes, подключив его к компьютеру, но перед началом установки желательно сделать резервную копию.