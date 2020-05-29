Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Приложение Remove China Apps стало очень популярным в Индии, пишет iXBT.com . Лишь за две недели его скачали более миллиона раз, при чем большинство пользователей, которые его скачали, проживают в Индии. И это очень хорошо демонстрирует то, что индийцам не нравятся те приложения, которые сразу установлены на смартфонах, собираемых в Китае.

Remove China Apps было размещено 17 мая в Play Market. У него уже около 150 тыс. отзывов, а рейтинг – 4,8, что очень хорошо для подобного рода приложений. К тому же Remove China Apps вышло на первое место в топе бесплатных приложений, предлагаемых Play Market в Индии.

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения. Оно лишь выдает те программы, которые были созданы китайскими разработчиками. Пользователь же самостоятельно решает, какие именно предложения необходимо удалить. Стоит отметить, что программа определяет страну происхождения приложения на основе «анализа рынка».

Как показал тест, Remove China Apps справляется со своей функцией удовлетворительно. Так, программы TikTok и Mi Remote были верно определены как китайские. Но при этом программа не включила в список PUBG Mobile созданную китайским разработчиком Tencent Games.