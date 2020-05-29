Обычная картинка из интернета убила смартфоны Samsung

Инсайдер Ice Universe поделился в своем твиттере картинкой, которую порекомендовал никогда не скачивать на мобильные гаджеты Samsung. А все дело в том, что безобидная с виду картинка, будучи установленной в качестве обоев может привести к самопроизвольной перезагрузке смартфона, что чревато не только потерей информации, но и выходом гаджета из строя.

На безобидном с виду изображении виден пейзаж с подтопленым островом и закатное Солнце в облаках. Как объяснили специалисты, проблемы у смартфонов может вызывать некорректная цветовая палитра на изображении, которую оперативная система просто не в состоянии обработать. На данный момент специалисты Samsung уже отреагировали на обнаруженную проблему.

Они посоветовали лицам по неосторожности установившим на свои смартфоны злосчастную картинку немедленно от нее избавиться. Удаление следует проводить включив безопасный режим. Если же смартфон не желает включаться в этом режиме, то следует переустановить программное оборудование. Компания Самсунг уже выпустила обновление, в котором проблема с ломающей гаджеты картинкой уже решена.