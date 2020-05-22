Huawei нашла замену YouTube на своих смартфонов

Санкции США лишили компанию Huawei возможности устанавливать на свои гаджеты лицензионное программное обеспечение от Google. В Huawei решили найти альтернативу сервисов от американской корпорации, и уже развивают собственную экосистему Huawei Mobile Services (HMS Core). То есть, смартфоны Huawei постепенно лишаться предустановленных программ от Google.

Так, сервис YouTube в Huawei заменили на видеохостинг от компании Dailymotion. Уже заключено соответствующее соглашение, которое позволит пользователям Huawei и Honor работать с инструментами Dailymotion для обработки и воспроизведения видео. Также контент видеохостинга будет доступен на Huawei Video. Эксперты говорят о том, что измененное видеоприложение сможет успешно конкурировать с YouTube. Чтобы заинтересовать новых авторов и увеличить количество контента, Huawei также предложит им монетизацию.

Отметим, сейчас плеер Dailymotion доступен на 35 языках, а его аудитория превышает 250 млн человек. К тому же пользователи говорят о том, что на этом французском видеохостинге публикуются ролики, которые блокирует YouTube.