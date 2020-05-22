В России стартовали продажи нового смартфона Nokia 5.3

Представители бренда Nokia сообщили о выходе на российский рынок нового смартфона, работающего в сетях пятого поколения.

Новый смартфон Nokia 5.3 обладает высокой производительностью. При этом устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 665. Еще одно преимущество гаджета состоит в том, что он обладает усиленной батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Основная камера оснащена квадратным модулем с главным датчиком 13 мегапикселей и функциями искусственного интеллекта. Благодаря четырехсенсорной камере можно увидеть мир с разных ракурсов. Так, камера оснащена основным сенсором 13 МП, который позволяет получать качественные снимки при любом освещении, широкоугольным – для съемок крупным планом, панорам и пейзажей, сенсором для макросъемки, а также сенсором глубины – для съемок в режиме «Портрет» с эффектом боке. Оперативная память смартфона составляет 3 гигабайта, а постоянная - 64 гигабайта.

Дизайн графитового смартфона выполнен в скандинавском стиле. Девайс имеет привлекательный глянцевый экран и корпус из композита с износостойким покрытием.

Известно, что цена новинки будет составлять от 15,9 тысячи рублей.

Приобрести Nokia 5.3 можно в фирменном интернет-магазине Nokia, а также в розничных сетях партнеров.