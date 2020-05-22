Компания Xiaomi готовит новый 5G-смартфон экраном с частотой обновления 144 Гц

Сегодня, 09:21

Анна Лисова

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Компания Xiaomi готовит новый 5G-смартфон экраном с частотой обновления 144 Гц
Китайская компания Xiaomi

Китайская компания Xiaomi готовит новый 5G-смартфон, который получит экран с частотой обновления 144 Гц. Об этой новинке пишет портал 3DNews, ссылаясь на китайский техноблог Digital Chat Station.

Предварительно, этот смартфон будет собираться на базе платформы MediaTek. Гаджет может получить чип Dimensity 1000+. У него будет два ядра ARM Cortex-A77 и ARM Cortex-A55, графический ускоритель ARM Mali-G77 MC9 и модем 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с. Также он сможет поддерживать работу двух SIM-карт в режиме 5G (dual SIM, dual standby 5G).

Эксперты считают, что у новинки буде панель формата Full HD+, в которой сделают небольшой вырез для фронтальной камеры. То есть, пока подэкранную камеру на смартфон 5G Xiaomi не ставит. Главная камера будет многомодульной, но ее точные характеристики компания не раскрывает. Больше подробностей Xiaomi не сообщает. Известно лишь, что официальная презентация этого смартфона состоится в текущем квартале.

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