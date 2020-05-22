Компания Xiaomi подключит к компьютеру мозг человека

Компания Huami, занимающаяся производством умных часов и фитнес-браслеров, решила внести некоторые изменения в сферу своей деятельности. Huami идет в большую науку. Компания намерена создать новый класс носимой электроники для слежения за мозговой активностью человека.

Так, дочернее предприятие компании Xiaomi под названием Huami работает над внедрением в организм человека современных технологий.

Известно, что новая лаборатория создавалась в сотрудничестве с Научно-техническим университетом Китая. В ходе первых исследований будут использованы как инвазивные, так и неинвазивные методы внедрения технологий в человеческий мозг. Проект призван создать новую модель здравоохранения, которая была бы способна облегчить предоставление медицинских услуг. Кроме того, это должно улучшить качество жизни и ее продлить. Сначала все эксперименты будут проводить на лабораторных животных.

Эксперты компании уверены, что лаборатория станет площадкой для исследований вживления в тело человека передовых технологий, пишет 3DNews . Huami имеет большой опыт в области интеллектуальных носимых устройств, а научные партнеры компании - институтские специалисты - готовы поделиться знаниями в области науки о мозге и искусственном интеллекте. Главная цель лаборатории - создание интерфейса для подключения мозга человека к компьютеру для лечения неврологических заболеваний.