Вырос спрос на недорогие смартфоны в России

Специалисты Яндекс.Маркета рассказали, как повлияла пандемия коронавируса и режим самоизоляции на предпочтение россиян в выборе смартфонов. Оказалось, что весной стали больше пользоваться спросом доступные модели, пишет портал 3DNews . Проанализировав информацию о продажах в феврале, аналитики констатировали, что в последний месяц зимы россияне предпочитали сравнительно дорогие устройства. В период с 1 мая по 30 апреля наблюдался рост спроса на бюджетные модели. Также статистика показала, что самым низким спрос на смартфоны за период с 1 февраля по 30 апреля был в начале апреля. Но к концу месяца он восстановился и даже на 58% превзошел показатели продаж на конце марта.

Наибольшим интересом в вышеуказанный период пользовались в России смартфоны Xiaomi. На них пришлось 26% переходов в интернет-магазины. На смартфоны Samsung пришелся 21% переходов. На устройства Apple — 19% переходов.

В феврале наибольшим спросом пользовался Xiaomi Redmi Note 8 Pro в версии с 6 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ. Средняя цена этого смартфона в российских интернет-магазинах составляет около 17 тыс. рублей. Но при этом самой популярной моделью смартфонов в апреле стал Samsung Galaxy A51 в версии с 64 Гбайт постоянной памяти. Средний ценник этого гаджета составляет около 18 тыс. рублей.

Что касается дорогих смартфонов, то в этом сегменте в феврале наибольшим спросом пользовался iPhone 11 с 128 Гбайт постоянной памяти, ценник которого составляет 60 тыс. рублей. В апреле же чаще покупали версию на 65 Гб памяти, ценник которой составляет около 57 тыс. рублей.

Если в феврале эти смартфоны от Apple занимали третью и четвертую строчку рейтинга популярности, то в апреле более дорогая модель опустилась на шестое место, а на третье место вышел Xiaomi Redmi Note 8 Pro в версии с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ, ценник которого составляет около 16 тыс. рублей.