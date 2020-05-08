Китайский смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G представят 19 мая

Сегодня, 16:21

Александр Зуев

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Китайский смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G представят 19 мая

Китайская компания IQOO - первый в мире производитель смартфонов, который использует в своих гаджетах флагманскую однокристальную систему Dimensity 1000+. 19 мая компания представит смартфон IQOO Z1, оснащенный жидкокристаллическим экраном с 144-герцовой частотой обновления изображения. Примечательно, что новый гаджет заряжается от сверхбыстрого устройства мощностью 44 Вт. Поддержка сразу двух SIM-карт пятого поколения мобильной связи (5G), примененная в этом гаджете, является изюминкой устройства.

IQOO Z1 получил фронтальную камеру, которая размещена в верхнем правом углу, а основная  насчитывает несколько датчиков изображения, пишет iXBT.com. О стоимости iQOO Z1 пока ничего не сообщается.
Отметим, в прошлом году компания Vivo представила свой бренд IQOO, который призван заниматься созданием гаджетов среднего и топового уровня сегментов. Спустя год бренд IQOO обрел независимость.

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