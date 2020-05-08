Meizu объявила о старте продаж новых моделей смартфонов 17 и 17 Pro

Сегодня, 11:44

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Meizu объявила о старте продаж новых моделей смартфонов 17 и 17 Pro
Meizu

В компании Meizu объявили о старте продаж новых моделей смартфонов 17 и 17 Pro на китайском рынке. Первый вариант представлен 8 ГБ ОЗУ, с 128 или 256 ГБ флеш-памятью UFS 3.1. Его стоимость равна 523 и 565 американских долларов соответственно. Вторая модель - 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти. Его оценивают в 607 долларов. При этом версия 17 Pro имеет и ТОПовую версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. Его стоимость - 664 доллара.

Помимо этого в модели Meizu 17 Pro представлен 6,6-дюймовый дисплей от Samsung, процессор Snapdragon 865 и ОЗУ LPDDR5. Производитель предлагает два зарядных устройства - беспроводное на 27 Вт и проводное на 30 Вт. Аккумулятор представлен моделью с наилучшей емкостью - 4500 мАч. Задняя крышка выполнена из керамики, а в модели 17 - из стекла. В обеих версиях фронтальная камера имеет 20 Мп и 3D-датчик S5K33D. Квадрокамера имеет модули на 64, 32, 8 и 5 Мп. Угол обзора у Meizu 17 равен 1180, а у 17 Pro - 1290.

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