Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro

Сегодня, 11:01

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Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro
Трехкратный оптический зум в iPhone 12 Pro

Известный сетевой информатор под никнеймом Ice Universe часто делится важной информацией со своими подписчиками о появлении новых гаджетов еще до их официального представления общественности. На этот раз он предоставил сведения о новом смартфоне iPhone 12 Pro, о котором в компании Apple должны были рассказать в сентябре этого года.

Ранее стало известно, что линейка пополнится сразу 4 моделями: iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.

Флагманские версии получат возможность переключения между частотой дисплея 60 и 120 Гц. Аккумулятор 12 Pro Max будет представлен с емкостью в 4000 мАч. А в камерах появится трехкратный оптический зум, который в нынешних моделях представлен лишь 2-хкратным вариантом. Появилась также информация о возможном уменьшении размера разъема для модуля TrueDepth.

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