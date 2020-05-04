Хакеры атакуют российские сайты на WordPress

«Лаборатория Касперского» уведомила о массовых атаках хакеров на российские сайты, созданные на WordPress. Число кибернападений за первые четыре месяца по сравнению с аналогичным периодом минувшего года выросло почти вдвое.

Старший антивирусный эксперт компании "Лаборатория Касперского" Денис Легезо рассказал, что злоумышленники получали доступ через уязвимости в плагинах посредством массового сканирования.

Найденная дыра в защите того или иного ресурса позволяет вредоносному софту получить управление полностью. И это не считая того, что злоумышленники имеют возможность встроить вредоносный код и перенаправлять пользователей.

«В рунете в 2020 году количество таких детектов составило около 730 000, а число уникальных URL, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тысяч. Эти показатели увеличились примерно на 50 процентов - это если сравнивать с первыми четырьмя месяцами 2019 года», - поведал Легезо.

Обнаружение критически опасной уязвимости в CMS позволяет автоматически атаковать сразу множество сайтов, рассказал «Коммерсанту» директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков. Он допускает, что хакеры вполне могут начать торговать доступом к сайту, притом всего за $0,15.