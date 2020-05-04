Хакеры атакуют российские сайты на WordPress

«Лаборатория Касперского» уведомила о массовых атаках хакеров на российские сайты, созданные на WordPress. Число кибернападений за первые четыре месяца по сравнению с аналогичным периодом минувшего года выросло почти вдвое.
Старший антивирусный эксперт компании "Лаборатория Касперского" Денис Легезо рассказал, что злоумышленники получали доступ через уязвимости в плагинах посредством массового сканирования.
Найденная дыра в защите того или иного ресурса позволяет вредоносному софту получить управление полностью. И это не считая того, что злоумышленники имеют возможность встроить вредоносный код и перенаправлять пользователей.
Обнаружение критически опасной уязвимости в CMS позволяет автоматически атаковать сразу множество сайтов, рассказал «Коммерсанту» директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков. Он допускает, что хакеры вполне могут начать торговать доступом к сайту, притом всего за $0,15.
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