Обнародован рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов за апрель

Аналитики бенчмарка AnTuTu обнародовали обновленный рейтинг самых мощных среди существующих бюджетных смартфонов. По итогам апреля нынешнего года на позиции лидера Oppo Reno3 5G, построенный на чипсете MediaTek Dimensity 1000L. Смартфон набрал 405 159 баллов.

«Серебряным призером» стал Honor 30S с процессором Kirin 820, а «бронзовым» - Vivo S6 5G с Exynos 980.

В топ-5 недорогих, но мощных бюджетников попали Redmi K30 5G и Vivo X30 5G.

А во вторую половину топовой «десятки» вошли Vivo Z6, OPPO Reno 3 Pro, Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE и Honor Play 4T Pro.

Заметим, что модель, которая стала победителем рейтинга, официально в России пока не продается. Однако на известной китайской торговой онлайн-площадке этот гаджет доступен к покупке за 34 тысячи рублей.

Следует понимать, что рейтинг от бенчмарка отражает ценовую ситуацию на рынке Поднебесной.