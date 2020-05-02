Обнародован рейтинг самых ремонтопригодных Android-смартфонов

Сегодня, 19:23

Ольга Громова

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Обнародован рейтинг самых ремонтопригодных Android-смартфонов

Эксперты компании iFixit обновили рейтинг самых ремонтопригодных смартфонов на ОС Android.

Крейг Ллойд, инженер компании iFixit, топ самых ремонтопригодных смартфонов опубликовал в специализированном издании Android Police.

Fairphone 3 эксперт считает самым ремонтопригодным в мире. Этот аппарат удосужился набрать все 10 баллов из 10 в тесте iFixit.

Главная его «фишка» - модульность. Это значит, что и экран, и батарею можно легко снять и заменить на новую. При этом сделать это можно самостоятельно. Из инструмента потребуется лишь стандартная отвертка Phillips или отвертка Torx.

К недостаткам аппарата стоит отнести то, что купить его можно только на европейском рынке.

На втором месте SHIFT6m от Shiftphone (9 баллов), который также можно купить только в ЕС.

На третьем месте в списке самых ремонтопригодных специалист поставил Google Pixel 3a - у него 6 баллов.

OnePlus 7T (5 баллов) и смартфоны Motorola серий G и E замыкают рейтинг, передает «Ферра».

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