Huawei открыла продажи в России трех бюджетных смартфонов серии Honor 9

В России стартовали продажи дешевых смартфонов от компании Huawei. Так, на рынок вышли три модели Honor - 9A, 9C и 9S, которые относятся к классу бюджетных и среднебюджетных. Модель Honor 9S в базовой комплектации имеет двойную камеру на 8 Мп, 2/32 Гб памяти. Смартфон получил экран с диагональю в 5,45 дюйма и батарею на 3020 мАч. Ценник этой модели стартует от 6990 рублей. На выбор предоставляются варианты в красном, синем и черном цветах корпуса.

Дороже уже обойдется покупателю Honor 9A. Эта модель оснащена тонкорамочным экраном с диагональю в 6,3 дюйма. Он имеет тройную камеру с разрешением 13 Мп, 3/64 Гб памяти. Батарея этого гаджета на 5000 мАч, и производитель обещает, что при активном использовании смартфон может на одной зарядке проработать 1,5-2 дня. Ценник этого смартфона составляет 10 990 рублей. Он продается в корпусах бирюзового, зеленого и черного цветов.

Цена Honor 9C составляет 12,9 тыс. рублей. Модели 9C оборудована поддержкой NFC, датчиком изображения с тремя модулями и 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем. Встроенная память этого гаджета может быть от 4 до 64 Гб. Стоит отметить, что первые покупатели этого смартфона получат в подарок смарт-часы Honor Band 5.