В Apple заявили, что самый дешевый iPhone SE мощнее любого Android-смартфона

Продажи нового iPhone SE, которого компания Apple характеризует как бюджетный вариант, пока отложили из-за коронавирусной пандемии. По заявлению главы Apple Тима Кука, новинка способна обогнать по мощности даже самый сильный смартфон на платформе Android.

Подытоживая результаты последнего квартала, гендиректор Тим Кук отмечает, что по сравнению с предыдущим годом доля айфонов внутри самого концерна упала.

Между тем новинка iPhone SE, представленная 15 апреля, вселяет надежду на исправление этой ситуации: по оценке специалистов, он способен дать фору самым сильным андроид-смартфонам: "Я надеюсь, он привлечет многих пользователей Android. iPhone SE имеет невероятную цену, он очень доступен и работает быстрее, чем самый быстрый телефон на Android".

Ожидаемый успех нового iPhone объясняется двумя факторами: это самый доступный способ перехода от Android к iOS-устройствам, а также новинка привлечет почитателей компактных телефонов.