Эксперт назвал риски для владельцев «серых» смартфонов

Директор компании "Кселла" Алексей Буянов заявил о том, что при покупке смартфона необходимо проверять IMEI-код (заводские номера). Это касается так называемых "серых" или краденых смартфонов, ведь они могут попасть в "черный список" производителя и оператора мобильной связи. Буянов подчеркнул, что сейчас многие производители предлагают отслеживать IMEI-коды украденных смартфонов по базам данных.

"Samsung, например, имеет отработанную схему блокировки телефонов, находящихся в "черном списке", смартфон после блокировки становится абсолютно нефункциональным", - объяснил эксперт.

Он также отметил, что IMEI-код должен быть одинаковым на коробке, аккумуляторе и гарантийном талоне.

В России уже разрабатывается схема борьбы с "черным" рынком смартфонов. Соответствующий законопроект об обязательной платной регистрации телефонов уже разрабатывается и может вступить в действие с 1 июля 2021 года. Но так как могут возникнуть трудности с регистрацией уже купленных гаджетов (которые не прошли обязательную сертификацию в РФ) еще до принятия закона, то скорее всего их регистрация будет проходить бесплатно. Также это относится и к устройствам, которые были приобретены для государственных нужд.

Регистрация нового гаджета в РФ может стоить 100 рублей.