Xiaomi представила Redmi Note 9S в России

Китайская компания Xiaomi презентовала в России смартфон Redmi Note 9S, который получил аккумулятор 5020 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основную квадрокамеру, 6,67-дюймовый экран с разрешением FHD+ и дырой для фронтальной камеры на 16 Мп.

Устройство снабжено процессором Snapdragon 720, графическим модулем Adreno 618, задней камерой, содержащей основной модуль (48 Мп), сверхширокоугольный (8 Мп), макро (5 Мп) и датчик глубины (2 Мп) для портретных кадров. Также поддерживается ночной режим и видео 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Redmi Note 9S располагает 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, который объединен с кнопкой включения. Гаджет защищено стеклом Gorilla Glass 5 и графическим модулем Adreno 618. Однако о модуле NFC для бесконтактной оплаты ничего не сообщается, пишет Astera .

Redmi Note 9S доступен в трех цветах («Звездная пыль», «Белый айсберг» и «Синяя мгла»). Устройство поступило в продаже 30 апреля по цене 17 990 рублей.