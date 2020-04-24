Россияне увидят рекламу во время поиска приложений на iPhone

В компании Apple объявили об изменении в условиях использования рекламной платформы Apple Search Ads, которая используется в App Store. По мнению сотрудников корпорации, такое обновление является отличным шагом навстречу российским пользователям и разработчикам приложений. Теперь они могут продвигать собственные продукты для iOS непосредственно в самом App Store. Теперь приложения можно будет увидеть в верхней строчке поисковой выдачи. Они будут отмечены голубым цветом и с пометкой Ad (реклама).

Соответственно, теперь Российская Федерация станет одной из стран-участников системы Apple Search Ads. Ранее в ней приняли участие США, Канада, Германия, Великобритания, Казахстан и Украина. Показ первых рекламных предложений начнется 4 мая. Объявления будут отображаться у владельцев iPhone и iPad. Все предложения по доступным рекламным кампаниям уже изучены разработчиками.

Ранее сообщалось, что примерно 70% посетителей App Store находят интересующие программы с помощью поиска. А 65% загрузок происходит сразу же после получения результатов.