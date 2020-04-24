Смартфон назван потенциальным источником заражения коронавирусом

Тимур Садыков, являющийся профессором и заведующим лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитиики при РЭУ имени Г. В. Плеханова, сообщает, что смартфон может стать потенциальным источником заражения коронавирусом. При этом внимание уделяется абсолютно всем гаджетам, которые могут таить угрозу распространения вируса.

Причиной таким выводам стало то, что свои смартфоны люди обычно держат в руках. На их поверхности сосредоточено огромное количество самых различных вирусов. В том числе это может быть и опасный новый коронавирус. При этом смартфон постоянно соприкасается с лицом человека и ушами.

Профессор Садыков убеждает людей в своем обращении, что необходимо время от времени стерилизовать гаджеты специальными средствами. Отличным вариантом являются салфетки на основе изопропилового спирта.