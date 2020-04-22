Найден способ вывести из строя iPhone с iOS 13 одним сообщением

С периодичностью один раз в год-два в Сети появляются сообщения о том, что хакеры могут вывести из строя iPhone при помощи определенного набора символов. И вот, в очередной раз в Сети появилась информация, что энтузиасты нашли новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 при помощи одного сообщения. Примечательно, что такой вид мошенничества может быть реализован не только в WhatsApp или Facebook, а в совершенно любом мессенджере и соцсети, которые имеются на устройстве и управляются iOS или iPadOS. Для этого достаточно получить уведомление о получении сообщения, чтобы запустить неполадки в работе гаджета.

Один из пользователей Reddit, рассказал, что на его мэссэнджер пришло сообщение с изображение флага Италии и символа на языке Синдхи. После чего устройство стало многократно перезагружаться и вышло из строя. На данный момент надежных способов защиты от такой уязвимости нет. Единственное, что можно порекомендовать — отключить уведомления от приложений, на которые могут приходить сообщения. Возможно, что в Apple уже известно о проблеме, и специалисты работают над ее устранением.