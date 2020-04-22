В России начали продавать бюджетный iPhone SE

В компании Apple объявили о старте продаж нового бюджетно смартфона iPhone SE. С сегодняшнего дня его можно заказать по стоимости в 39 990 рублей. В салонах его можно увидеть только с 24 апреля. Новый телефон предлагают приобрести в трех разных версиях - с объемом памяти в 64, 128 и 256 ГБ. Соответственно, самая дешевая модель оценивается в 39 990 рублей, а последующие в 44 990 и 53 990.

Новое поколение смартфонов от Apple iPhone можно заказать в трех разных расцветках - белая, черная и красная. Производитель напоминает, что версия SE внешне похожа на 8 модель. Тем не менее, внутри он имеет более современные и мощные микросхемы и платы, а также улучшенную видеокамеру.

Стоит заметить, что новый смартфон уже продается в других странах. За границей он стал весьма востребованным. В Китае iPhone SE опередил по продажам Huawei P40 Pro, а в США его поставки перенесли на май месяц.