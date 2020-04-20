В Google Play Store появилась Fortnite от Epic Games

В Google Play Store появилась Fortnite для Android, созданная Epic Games. Игра Fortnite вышла еще 18 месяцев назад и развивать ее Epic Games хотела только на собственной платформе, отмечает портал Игромания . Но разработчики были вынуждены добавить эту игру и в Google Play Store. Такое решение обусловлено политикой Google, поскольку все программное обеспечение для Android, которое размещается за пределами магазина Google операционная система автоматически считает вредоносным.

В Epic Games ожидают, что корпорация все же в будущем пересмотрит свою политику и разработчики ПО смогут более свободно общаться с аудиторией в том числе и в вопросах оплаты продукции. Ранее сообщалось, что Epic Games не хотела размещать Fortnite на площадке Google из-за комиссии в 30%, которую разработчики королевской битвы считают необоснованной. Как подсчитали эксперты, размещение Fortnite сразу же непосредственно в Google Play принесло бы Google за год около 50 млн долларов.