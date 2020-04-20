В Google Play Store появилась Fortnite от Epic Games

Сегодня, 12:50

Анна Лисова

0

Image 16+
В Google Play Store появилась Fortnite от Epic Games
Fortnite

В Google Play Store появилась Fortnite для Android, созданная Epic Games. Игра Fortnite вышла еще 18 месяцев назад и развивать ее Epic Games хотела только на собственной платформе, отмечает портал Игромания. Но разработчики были вынуждены добавить эту игру и в Google Play Store. Такое решение обусловлено политикой Google, поскольку все программное обеспечение для Android, которое размещается за пределами магазина Google операционная система автоматически считает вредоносным.

В Epic Games ожидают, что корпорация все же в будущем пересмотрит свою политику и разработчики ПО смогут более свободно общаться с аудиторией в том числе и в вопросах оплаты продукции. Ранее сообщалось, что Epic Games не хотела размещать Fortnite на площадке Google из-за комиссии в 30%, которую разработчики королевской битвы считают необоснованной. Как подсчитали эксперты, размещение Fortnite сразу же непосредственно в Google Play принесло бы Google за год около 50 млн долларов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В России создали мини-ПК на отечественном процессоре «Байкал»

20-04-2020, 12:53

Количество выпущенных Sony PlayStation 5 будет ограничено

16-04-2020, 12:54

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представлены официально

15-04-2020, 10:34

Инсайдеры раскрыли дизайн новых iPhone

14-04-2020, 23:02

LG представила смартфон с инновационным дизайном

13-04-2020, 20:40

Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

10-04-2020, 16:00

В Сети рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a

10-04-2020, 15:51

Huawei представила премиальный телевизор Smart TV X65

9-04-2020, 13:39

В Сети опубликован список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

9-04-2020, 10:50

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

4-04-2020, 09:06

В Samsung Galaxy S20 найдена скрытая функция

2-04-2020, 19:41

OnePlus раскрыла характеристики нового OnePlus 8

1-04-2020, 19:44

Китайская Huawei хочет вернуть в свои смартфоны сервисы Google

30-03-2020, 20:21

Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11 раскрыли в сети

29-03-2020, 11:04

В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов от коронавируса

26-03-2020, 10:41

В России уже доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

25-03-2020, 20:51

ZMI представила колонку с беспроводной зарядкой за 20 долларов

23-03-2020, 13:53

Компания Apple продает iPhone не больше двух в руки

20-03-2020, 15:31

Royole Corporation до конца марта представит новый смартфон с гибким дисплеем

17-03-2020, 18:01

Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro

16-03-2020, 23:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров