Количество выпущенных Sony PlayStation 5 будет ограничено

В Bloomberg сообщают, в первом полугодии компания Sony ограничит выпуск игровых консолей PlayStation 5, тираж которых ограничится 5-6 млн. В тот же период прошлого года количество Sony PlayStation 4 достигло показателя в 7,5 млн штук.

Причин такого минимального тиража много. Во-первых, это дорогостоящие комплектующие. Этот показатель окажет непосредственное влияние и на саму консоль. Многие разработчики уверяют, что стоимость новой консоли будет колебаться в пределах от 499 до 549 американских долларов за единицу техники. Тем не менее, окончательной цены ещё озвучено не было. Также, есть информация о том, что игровые консоли 5 версии будет продаваться компанией в убыток. Разницу расходов удастся покрыть за счёт продажи PlayStation 4 по меньшей цене и за предоставления услуг сервисами PS Plus и PS Now.

Также сообщают, что карантин из-за коронавируса не оказал ощутимого влияния на производство. Старт продаж ожидается в июле 2020. Тем не менее, изменения затронули маркетинг. Эксперты утверждают, что эта ситуация прекрасно просматривается на недавнем, проведённым в спешке, показе DualSense. На данный момент компания Sony планирует начать выпуск PlayStation 5 одновременно по всему миру в конце года.