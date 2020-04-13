OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представлены официально

Сегодня, 10:34

Ольга Громова

0

Image 16+
OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представлены официально
Флагманские смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro

Новые флагманские смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro представлены официально. По традиции из-за пандемии коронавируса презентация состоялась в режиме онлайн. Гаджеты напоминают аппараты предыдущего поколения, с той лишь разницей, что во фронтальной камере появилось отверстие. Производитель позиционирует смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro как улучшенные версии смартфонов-предшественников. Разница между старшей и младшей моделью почти незаметна. Оба смартфона построены на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 и поддерживают сети пятого поколения 5G.

Младшая модель получила 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей, тройную основную камеру с сенсорами на 48, 16 и 2 Мп. Селфи-камера получила разрешение на 16 Мп. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Ватт. Старшая модель получила больший дисплей - диагональю 6,78 дюйма, квадрокамеру с датчиками на 48, 48, 8 и 5 МП. Оперативная память у представленных гаджетов - 8/12 Гб, встроенная - 128/256 Гб.

В продаже на рынке Европы новинки появятся уже с 21 апреля. Цены уже обозначены. OnePlus 8 в базовой версии обойдется в 699 долларов, OnePlus 8 Pro - в 899 долларов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

LG представила смартфон с инновационным дизайном

13-04-2020, 20:40

Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

10-04-2020, 16:00

В Сети рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a

10-04-2020, 15:51

Huawei представила премиальный телевизор Smart TV X65

9-04-2020, 13:39

В Сети опубликован список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

9-04-2020, 10:50

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

4-04-2020, 09:06

В Samsung Galaxy S20 найдена скрытая функция

2-04-2020, 19:41

OnePlus раскрыла характеристики нового OnePlus 8

1-04-2020, 19:44

Китайская Huawei хочет вернуть в свои смартфоны сервисы Google

30-03-2020, 20:21

Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11 раскрыли в сети

29-03-2020, 11:04

В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов от коронавируса

26-03-2020, 10:41

В России уже доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

25-03-2020, 20:51

ZMI представила колонку с беспроводной зарядкой за 20 долларов

23-03-2020, 13:53

Компания Apple продает iPhone не больше двух в руки

20-03-2020, 15:31

Royole Corporation до конца марта представит новый смартфон с гибким дисплеем

17-03-2020, 18:01

Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro

16-03-2020, 23:36

В WhatsApp вводится функция автоматического удаления сообщений

16-03-2020, 13:02

Samsung предлагает бесплатную дезинфекцию смартфонов

13-03-2020, 14:32

Redmi Note 9 Pro Max дебютировал официально

12-03-2020, 14:27

Коронавирус может задержать запуск в России сетей 5G

12-03-2020, 13:17

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров