OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представлены официально

Новые флагманские смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro представлены официально. По традиции из-за пандемии коронавируса презентация состоялась в режиме онлайн. Гаджеты напоминают аппараты предыдущего поколения, с той лишь разницей, что во фронтальной камере появилось отверстие. Производитель позиционирует смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro как улучшенные версии смартфонов-предшественников. Разница между старшей и младшей моделью почти незаметна. Оба смартфона построены на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 и поддерживают сети пятого поколения 5G.

Младшая модель получила 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей, тройную основную камеру с сенсорами на 48, 16 и 2 Мп. Селфи-камера получила разрешение на 16 Мп. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Ватт. Старшая модель получила больший дисплей - диагональю 6,78 дюйма, квадрокамеру с датчиками на 48, 48, 8 и 5 МП. Оперативная память у представленных гаджетов - 8/12 Гб, встроенная - 128/256 Гб.

В продаже на рынке Европы новинки появятся уже с 21 апреля. Цены уже обозначены. OnePlus 8 в базовой версии обойдется в 699 долларов, OnePlus 8 Pro - в 899 долларов.