Инсайдеры раскрыли дизайн новых iPhone

Специалисты компании Apple работают над новым дизайном своих смартфонов. Инсайдеры выяснили, что будет изменено. Так, следующие модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro по внешнему виду будут похожи на iPad Pro 2018. У дисплея гаджетов будет большая диагональ, а форма экрана станет шире и менее изогнутой, рамки станут менее закругленными, камера не поменяется. Две модели будут оснащены тремя основными камерами, а еще в двух, бюджетных, вариантах их будет две. Все гаджеты будут поддерживать 5G. Также девайсы будут оснащены системами для работы с приложениями дополненной реальности.

Ожидается выпуск компанией 4 смартфонов — двух приемников iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max и замены базовой модели iPhone 11. Презентация iPhone 12 планируется в сентябре 2020 года, а премьера Pro-версии, скорее всего, будет перенесена из-за пандемии коронавируса.