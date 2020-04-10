LG представила смартфон с инновационным дизайном

Южнокорейская компания LG разработала совершенно новый дизайн и анонсировала первую линейку смартфонов LG Velvet.

LG Velvet будет обладать камерой "Raindrop" в виде дождевой капли и плавными формами корпуса. Изготовление фронтальной и задней панели планируется из стекла, а скругленной рамки по периметру устройства — из металла. В названии модели производитель решил не использовать привычные обозначения из цифр и букв. Предполагается, что название гаджета «Velvet» (бархат) будет вызывать приятные ассоциации у покупателя. Информацию о технических возможностях смартфона компания пока не афиширует.

Компания LG сообщила, что все современные модели смартфонов похожи друг на друга. Поэтому они решили подчеркнуть уникальность своих устройств при помощи их внешнего вида. По инсайдерской информации, новинка будет запущена 15 мая.