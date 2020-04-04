Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

Сегодня, 16:00

Анна Морозова

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Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

Опубликован список смартфонов фирмы Xiaomi, которые получат обновления MIUI 12.

Со слов специалистов, слив информации был нужен для того, чтобы заинтересовать пользователей новой прошивкой китайской компании. Официально фирмой Xiaomi еще не представлялась операционная система для смартфонов и планшетов MIUI 12. При этом в Сети уже обнародованы гаджеты, которые получат обновление.

Первыми в этом списке оказались действующие флагманы компании. Также на новую прошивку претендуют смартфоны прошлого года выпуска. Эксперты прогнозируют, что будет обновление и других моделей Redmi. Речь идет обо всех моделях, выпущенных на рынок за последние два года.

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro стали самыми дорогостоящими гаджетами линейки из всех вышедших в Европе. Их цена такая же, как у Huawei P40 и P40 Pro. При этом смартфоны Xiaomi отличаются возможностью предоставления легкого доступа к наиболее популярным приложениям Google. Такой функции у гаджетов Huawei P40 и P40 Pro нет. Выход на европейские рынки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro стартует 22 апреля. За предварительный заказ покупатель получит в подарок наушники и фитнес-браслет.

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