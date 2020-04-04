В Сети рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a

Сегодня, 15:51

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В Сети рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a
Смартфон Pixel 4a от Google

Американская корпорация Google готовит к продаже камерофон Pixel 4a среднего ценового сегмента. Задолго до самой презентации в интернете появились все подробности об устройстве.

Ранее сообщалось, что есть неподтверждённая информация о выпуске компанией Apple нового недорогого смартфона iPhone SE 2. Его цена составит 399 долларов. Тем временем в Google начали готовить свой ответ - среднебюджетный Pixel 4a. Согласно последним данным из утечек информации, корпус телефона будет изготовлен из пластика. На тыльной стороне планируют создать основную камеру в квадратном модуле, сканер отпечатков пальцев и логотип Google. На лицевой стороне будет установлен безрамочный дисплей, в котором будет сделано отверстие для фронтальной камеры. Эксперты сообщают, что именно это отверстие станет инновационным для всей линейки смартфонов Google.

Также, камерофон Pixel 4a будет функционировать на базе контроллера Snapdragon 730. Количество ОЗУ равно 6 Гб, а встроенной памяти - 64 Гб. 5,8-дюймовый экран будет иметь OLED матрицу и расширение FullHD+. Основная камера выполнена с одним сенсором на 12 Мп, а фронтальная - 8 Мп.

Так как смартфоны от Google всегда отличались отличными показателями камер, можно практически со 100% уверенностью говорить, что камерофон станет новой бюджетной моделью. Ёмкость аккумулятора, по слухам, составит 3800 мАч. Pixel 4a будет поддерживать быстрая зарядка на 18 Вт. Операционная система - Android 10.

По мнению экспертов, Google Pixel 4a появится в конце мая. Его цена будет равна 399 долларам. Подробностей о версии XL пока нет.

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