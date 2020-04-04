Huawei представила премиальный телевизор Smart TV X65

Китайская компания Huawei, которая является телекоммуникационным гигантом восточного рынка, представила на всеобщее обозрение новый телевизор премиум-класса Vision Smart TV X65. По предварительным данным его цена составляет 3540 долларов. Изюминкой новой техники стала OLED матрица. По первому взгляду можно с уверенностью сказать, что телевизор выглядит вполне привлекательно. Его толщина равна всего 24,9 мм. Закрепить технику можно как на стене, так и на подставке. На передней панели есть выдвижная фронтальная камера на 24 Мп. Она позволит выполнять видеозвонки.

В Vision Smart TV X65 вмонтирован 4-ядерный процессор Honghu 898. Четкую и красочную картинку обеспечивает видеоускоритель Mali-G51 MP4. Объём оперативной памяти равен 6 Гб, а постоянной - 128 Гб. Дисплей имеет встроенную OLED матрицу, 65 дюймов и расширение 4K. Звук подаётся при помощи 14-ти встроенных динамиков. О старте продаж сотрудники компании объявят позже.