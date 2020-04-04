Huawei представила премиальный телевизор Smart TV X65

Сегодня, 13:39

0

Image 16+
Huawei представила премиальный телевизор Smart TV X65
Телевизор Vision Smart TV X65

Китайская компания Huawei, которая является телекоммуникационным гигантом восточного рынка, представила на всеобщее обозрение новый телевизор премиум-класса Vision Smart TV X65. По предварительным данным его цена составляет 3540 долларов. Изюминкой новой техники стала OLED матрица. По первому взгляду можно с уверенностью сказать, что телевизор выглядит вполне привлекательно. Его толщина равна всего 24,9 мм. Закрепить технику можно как на стене, так и на подставке. На передней панели есть выдвижная фронтальная камера на 24 Мп. Она позволит выполнять видеозвонки.

В Vision Smart TV X65 вмонтирован 4-ядерный процессор Honghu 898. Четкую и красочную картинку обеспечивает видеоускоритель Mali-G51 MP4. Объём оперативной памяти равен 6 Гб, а постоянной - 128 Гб. Дисплей имеет встроенную OLED матрицу, 65 дюймов и расширение 4K. Звук подаётся при помощи 14-ти встроенных динамиков. О старте продаж сотрудники компании объявят позже.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

4-04-2020, 09:06

В Samsung Galaxy S20 найдена скрытая функция

2-04-2020, 19:41

OnePlus раскрыла характеристики нового OnePlus 8

1-04-2020, 19:44

Китайская Huawei хочет вернуть в свои смартфоны сервисы Google

30-03-2020, 20:21

Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11 раскрыли в сети

29-03-2020, 11:04

В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов от коронавируса

26-03-2020, 10:41

В России уже доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

25-03-2020, 20:51

ZMI представила колонку с беспроводной зарядкой за 20 долларов

23-03-2020, 13:53

Компания Apple продает iPhone не больше двух в руки

20-03-2020, 15:31

Royole Corporation до конца марта представит новый смартфон с гибким дисплеем

17-03-2020, 18:01

Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro

16-03-2020, 23:36

В WhatsApp вводится функция автоматического удаления сообщений

16-03-2020, 13:02

Samsung предлагает бесплатную дезинфекцию смартфонов

13-03-2020, 14:32

Redmi Note 9 Pro Max дебютировал официально

12-03-2020, 14:27

Коронавирус может задержать запуск в России сетей 5G

12-03-2020, 13:17

iPhone 12 выйдет с 3D-камерой World Facing

12-03-2020, 11:17

Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON

11-03-2020, 22:04

Apple разрешила ограничено дезинфицировать iPhone

10-03-2020, 13:53

В процессорах AMD эксперты обнаружили новую уязвимость

9-03-2020, 17:27

Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн, мощную камеру и рекордный аккумулятор

9-03-2020, 11:12

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров