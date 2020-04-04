В Сети опубликован список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

Сегодня, 10:50

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В Сети опубликован список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12
Изображение Krishnajith K с сайта Pixabay

В январе 2020 года в компании Xiaomi подтвердили информацию о начале разработки новой прошивки для смартфонов, которая получила название MIUI 12. Чуть позже в сети начали появляться разрозненные сведения о новой оболочке. А теперь произошла самая массовая утечка данных, в которой сообщается перечень смартфонов производителя, которые получат обновление.

Как и следовало ожидать, первые в списке флагманы. Это Mi 10 и Mi 10 Pro. Следующие позиции отданы более старым версиям лучших моделей - Mi 9, Mi 9SE, Mi 9 Pro и Mi 8. Упоминается и о более древних флагманах, которые сняты с производства. Это смартфоны Mi CC9 Pro, Mi CC9 и Mi CC9e. В опубликованном списке указаны и безрамочные Xiaomi Mi Mix 3, Mix 2S и Mix 2. Обновленную оболочку MIUI 12 получит и вся серия смартфонов Redmi, выпущенных за последние 2 года.

В самой компании утверждают, что данный список является неофициальным. Специалисты же сообщают, что перечисленные модели, в начале, вызвали у них недоумение. Но, потом, стало понятно, что информация неполная. Вероятнее всего в компании займутся перепрошивкой всех смартфонов. Но эта операция может затянутся на длительный период.

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