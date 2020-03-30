В Samsung Galaxy S20 найдена скрытая функция

В смартфонах южнокорейской компании Samsung нашли неизвестную пользователям функцию, которая связана с частотой обновления экрана. Данный режим был выявлен в новых флагманах Galaxy S20.

Специалистами было установлено, что существует возможность настройки экрана смартфона таким образом, чтобы он стал более четким, при этом не повышая траты заряда батареи. При включенной данной функции дисплей обновляется с частотой 96 Гц с Full HD или HD разрешением.

Для активации данной функции стоит применить навыки программиста и изменить прошивку гаджета. Однако следует понимать, что это грозит определенными проблемами в работе флагмана. Хотя данная операция возможна, она не рекомендуется к выполнению.

Ранее сообщалось о предоставлении Goldgenie «облитых» золотом Samsung Galaxy S20.