OnePlus раскрыла характеристики нового OnePlus 8

Китайская компания OnePlus 14 апреля представит новые флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. И вот недавно она раскрыла технические характеристики новинок. Известно, что в новом OnePlus 8 установлен Snapdragon 865 с модемом для работы в сетях пятого поколения. Процессор позволяет на 25% увеличить производительности ЦП и ГП при одновременном снижении энергопотребления при съемке видео на 16 % и увеличение эффективности обработки видео на 40%.

В продвинутом исполнении устройство получило 6,78-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц, пишет iXBT.com .

Кроме того, гаджет оснастят новой оперативной памятью LPDDR5 и встроенной UFS 3.0. Скорость передачи данных через ОЗУ достигнет 6400 Мбит/с при полосе пропускания до 51,2 Гбайт/с. В разных комплектациях смартфон получит от 8 до 12 гигабайт оперативной памяти. Емкость батареи у топовой версии достигает 4510 мАч, а у младшего смартфона 4310 мАч. Новинка поддерживает быструю и реверсивную зарядку.

Также есть информация о том, что OnePlus 8 Pro уступает по производительности более дешевому Redmi K30 Pro. OnePlus 8 получит официальный рейтинг IP68, беспроводную зарядку и качественную фронтальную камеру.