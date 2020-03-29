Китайская Huawei хочет вернуть в свои смартфоны сервисы Google

Китайская компания Huawei хочет возобновить сотрудничество с американской корпорацией Google. Однако ей мешают санкции США, которые не позволяют американским компаниям сотрудничать с китайским производителем смартфонов. Недавно в интервью глава Huawei Ричард Ю заявил о готовности вернуть в свои смартфоны сервисы Google. Также он сообщил, что как только санкции будут сняты, компания намерена возобновить сотрудничество с Google и продолжать предлагать собственные наработки.

Ричард Ю рассказал, что Huawei рассматривает собственные мобильные сервисы Huawei Mobile Services и онлайн магазин AppGallery как дополнительные услуги, но в качестве основных приложений компания хотела бы видеть Google Mobile Services и Play Store.

Как считает глава Huawei, компания приносила доход американским партнерам, что должно быть учтено при решении вопроса о выдаче разрешения на роботу с компаниями из США. Напомним, США ввели санкции против Huawei в прошлом году. Поводом для введения санкций стали поставки в Иран оборудования Huawei с американскими комплектующими. Также Госдеп США призывает другие страны не допускать Huawei к разворачиванию 5G-сетей.