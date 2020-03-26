Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11 раскрыли в сети

Сегодня, 11:04

Ольга Громова

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Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11 раскрыли в сети

Сетевой инсайдер из Индии Судханшу Амбхоре полностью рассекретил характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11 и поделился его официальными изображениями. Новое детище производителя выглядит довольно прилично, с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой на 15 Вт.

Как сообщает Что происходит, Судханшу Амбхоре в своем Твиттер обнародовал официальные рендеры в высоком качестве и подробные характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11.

Гаджет сооружен на базе однокристальной системы Snapdragon 450. Как передает iXBT.com, на борту новинки 3 гигабайта оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти. Он получил дисплей диагональю 6,4 дюйма с разрешением 1560 х 720 пикселей.

Слева вверху инженеры расположили селфи-камеру. Она получила разрешение на 8 Мп с объективом, который характеризуется диафрагмой F/2,0.

Основная камера у смартфона тройная. Три ее сенсора получили разрешение 13, 2 и 5 Мп, которым соответствуют объективы с диафрагмой F/1,8, F/2,4 и F/2,2.

К достоинствам новинки стоит также  отнести разъем USB-C. К слову, на борт устройства можно устанавливать карту памяти MicroSD емкостью до 512 ГБ.

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