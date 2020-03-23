В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов от коронавируса

Смартфоны эксперты назвали одним из предметов, через которые передается коронавирус.

Поэтому крайне важно знать, как следить за их чистотой, чтобы с поверхности гаджета не подцепить опасный коронавирус.

В Лаборатории Касперского объяснили, что для дезинфекции гаджета подойдут этиловый и изопропиловый спирт, перекись водорода, а также гипохлорит натрия, пишет газета «Известия ».

Экран смартфона можно обрабатывать изопропиловым спиртом в концентрации 70-80%. А вот этанол и перекись при частом использовании могут повредить покрытие.

Чтобы дезинфекция была максимально эффективной, дезинфицирующий раствор необходимо держать на поверхности около минуты. Но важно запомнить, что дезинфицирующие вещества нельзя лить в разъемы. Поэтому, если необходимо продезинфицировать смартфон, лучше смочить в дезинфицирующем растворе ватный диск и им уже протереть устройство.

Отметим, в период пандемии коронавируса следует максимально избегать мест скопления людей. Роскачество рекомендует в магазинах обязательно соблюдать дистанцию от других покупателей. Если возникла необходимость пользоваться корзиной или тележкой, то руки после этого следует сразу же обработать, чтобы не трогать грязными руками лицо.